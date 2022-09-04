محدش يضحك عليك.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة في الأكشاك والبقالة

قررت الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومبانى، زيادة أسعار السجائر اليوم الأحد بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع اعتبارا من اليوم الأحد 4 سبتمبر.

2 جنيه

وفي بيان له، قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، إن الشركة أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

السجائر

وأشار إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقلمن توقعات التجار الذين قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم، متوقعا أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يلي أسعار السجائر بعد الزيادة للمستهلك في الأسواق بحسب بيان الشركة :

سعر علبة سجائر «بوكس 10» من 11.50 جنيه إلى 13 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز من 18.50 جنيه إلى 20.50 جنيه.

سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين من 19 جنيها إلى 21 جنيها.

سعر علبة سجائر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه إلى 22 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) من 20 جنيها إلى 22 جنيها.

السجائر

سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر من 21 جنيها إلى 23 جنيها.

سعر علبة سجائر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها إلى 23 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.

السجائر

اسباب زيادة السجائر

كشف هاني آمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن زيادة أسعار بعض أصناف السجائر المحلية بقيمة جنيهين فى العلبة الواحدة.

أرجع آمان ، فى تصريحات تليفزيونية ، زيادة أسعار السجائر إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة تتراوح ما بين 60 و70 % بالإضافة إلى زيادة أسعار النقل والشحن.

يذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط حسب "فوربس"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجي.