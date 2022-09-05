زيادة أسعار السجائر .. رفع الرسوم 1.5 جنيه على كل علبة

زيادة أسعار السجائر.. بدأت الشركة الشرقية للدخان تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، بداية من أمس الأحد، بعدما أعلنت رفع سعرها، مساء السبت الماضي، بنحو 2 جنيه لكل نوع.

وجاء القانون بعد الاطلاع على أحكام ضريبة القيمة المضافة وقانون التامين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وبالتزامن مع زيادة أسعار السجائر، نشير إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد، وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، يعتمد على 9 مصادر لتمويله ودعم موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جاء من ضمنها الضرائب التي يتم تحصيلها على علب السجائر، والتي حددها قانون التأمين الصحي الذي كان قد أصدره مجلس النواب، خلال الفصل التنشريعي الأول.

الرسوم المفروضة على السجائر

زيادة أسعار السجائر.. وحدد قانون التأمين الصحي الشامل موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في المادة 40 من القانون، والتي جاء من بينها البند التاسع، والذي فرض رسوم على التبغ والسجائر، لتمويل التأمين الصحي الشامل، وقد جاءت كالتالي:

تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت صنعا أجنبيا أو محلية الصنع، ونص القانون على زيادة تلك القيمة المقدرة بـ 75 قرشًا كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى، بحد أقصى 150 قرشًا، وهو الحد الأقصى للرسوم التي تفرض على السجائر.





كما فرض قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، رسوم تقدر بـ 10 % من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ بخلاف السجائر.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان « ايسترن كومباني » زيادة أسعار السجائر، كالتالي:

- سعر كليوباترا سوفت كوين 21 جنيه بدلا من 19 جنيه

- سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 22 جنيه بدلا من 20 جنيه

- سعر كليوباترا سوبر 23 جنيه بدلا من 21 جنيه

- سعر "بوكس 10" 13 جنيه بدلا من 11.50 جنيه

- سعر بوسطن/ بلمونت 22 جنيه بدلا من 19.5 جنيه

- سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 جنيه بدلا من 18.5 جنيه

- سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 23 جنيه بجلا من 21 جنيه

أنواع سجائر لم تتم زيادتها

- سعر كليوباترا بلاك 24 جنيه، كما هي بدون زيادة

- سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيه كما هي بدون زيادة

- سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيه كما هي بدون زيادة

قرار تحصيل رسوم على السجائر

يشار إلى أن وزارة المالية كانت قدر أصدرت القرار رقم 396 لسنة 2022 بتحصيل الضريبة المستحقة على السجائر لصالح التأمين الصحي. وتفرض حاليا جنيه واحد على كل علبة سجائر لصالح هيئة التأمين الصحي، ومن المقرر أن تزداد تلك النسبة إلى 150 قرشا بحسب القانون.