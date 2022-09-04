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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لعدم التلاعب.. اتحاد الصناعات: باركود بالأسعار على كل علب السجائر.. فيديو

السجائر
السجائر

قال إبراهيم امبابي ، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، إن التجار لم يتوقعوا أي زيادة في أسعار السجائر، وقاموا بتخزين البضاعة ووضع أسعار زيادة 5 أو 6 جنيهات على علبة سجائر.

 

وأضاف إمبابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأحد ، أن عدد السجائر التى يتم تصنيعها سنوياً ٨٥ مليار سيجارة سنوياً بواقع ٤ مليارات علبة.

 

 باركود بالسعر

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، أن كل علب السجائر الآن عليها باركود بالسعر٫ موضحا: "قمنا بوضع باركود على كل علبة سجائر، أي حد يعمل مسح أو«scan» الباركود هيطلعله سعر العلبة، ليه ترضى تأخذ بسعر الزيادة".


وتابع  رئيس شعبة الدخان، أن «الشركة الشرقية نتيجة لارتفاع مصادر المواد الأولية، وارتفاع الدولار الجمركي، وتأخر بعض البنوك في تغذية الخدمات، قامت برفع أسعار السجائر ل 2 جنيه فقط، وهى ضربة لبعض التجار، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك زيادة أخرى في أسعار السجائر في الوقت الحالي.

باركود اتحاد الصناعات أسعار السجائر السجائر علبة سجائر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان

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