شعبة الدخان تكشف الزيادة الحقيقية لأسعار السجائر.. فيديو

وجه الإعلامي سيد على سؤالا لـ إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قائلا "هو أنت بتشرب سجاير ايه؟" ليرد الأخير "بشرب سجاير ديفي دافيدوف سجاير ألمانية مش مصرية".

وأضاف "إمبابي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هذا النوع من السجائر الذي يقوم باستخدامه بـ 46 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار السجائر فى الزمن الماضي لم تكن كبيرة مثلما يحدث فى تلك الأيام.

وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إلى أنه بالفعل تم زيادة سعر علب السجائر 2 جنيه لكل علبة فقط، موضحا أن التجار كانوا يقومون بتخزين البضائع لديهم لرفع سعر السجائر 5 و 6 جنيهات.