الذهب يتراجع بقوة.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، على المستوى المحلي والعالمي؛ إذ تراجعت أسعار الذهب لتنخفض إلى ما دون 1105 جنيهات بعد أن وصلت إلى 1119 جنيها الأيام الماضية.

وعلى المستوى العاملي انخفضت أسعار الذهب إذ هبطت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية لتسجل 1,704.54 بعد 1,719.53 دولار أمس.

وهبط سعر الذهب لتسجل الأوقية 1,704.54 دولار بعد 1,719.53 أمس، فيما وصلت إلى 1750 دولارا الخميس قبل الماضي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية الأيام الماضية بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

هبوط الذهب

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من (0.14%) بالمئة بقيمة 2.28 دولار اليوم إلى 1,704.54 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعلى المستوى المحلي، انخفضت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، في مصر بعد عدة ارتفاعات الأيام الماضية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1100 جنيه للبيع بعد 1115 أمس الأول، الاثنين، و1106 جنيهات بعد 1119 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء، 1100 جنيه بعد أن سجل 1115 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1100 جنيه اليوم الأربعاء 7-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 أمس الأول 1115 جنيها، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، والذي يقدمه موقع “صدى البلد” بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء، خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1100 جنيه للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم، الأربعاء، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1257 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 : 943 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 : 733 جنيها.

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 8,800 جنيه.

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1704 دولارات.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.