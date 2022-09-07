خدمات| أسعار الذهب والعملات.. تخفيضات في أسواق الأدوات المكتبية للعام الدراسي الجديد.. وبشرى من الأرصاد عن حالة الطقس بمصر

يقدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الأدوات المكتبية بمناسبة العام الدراسي الجديد ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار نستعرضها فيما يلي:
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 11 صفر 1444
يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر 2022، 11 صفر 1444 هجرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022
ينشر موقع صدى البلد الإخباري، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 7-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع ايچيبت جولد برايس توداي .
أسعار الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022
يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.
تصل لـ40%.. الأدوات المكتبية تفجر مفاجأة عن ارتفاع أسعار الكشاكيل والكراريس
أكد بركات صفا عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، أن ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية يعود إلى ارتفاع أسعار المستلزمات والمواد الخام.
ارتفاع جديد.. أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر
دفعت ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام شركات السجائر في مصر لرفع أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات
تصل لـ 90 ألف جنيه .. زيادة جديدة على بيستون B70
أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز B70 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان العائلية داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 76 آلاف جنيه الى 90 الف جنيه
بشرى من الأرصاد عن حالة الطقس|فيديو
تؤكد هيئة الأرصاد الجوية، في بياناتها اليومية، على استقرار الأحوال الجوية وتحسنها، ويشعر المواطن المصري بتحسن في درجات الحرارة خاصة
أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.