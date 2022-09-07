خدمات| أسعار الذهب والعملات.. تخفيضات في أسواق الأدوات المكتبية للعام الدراسي الجديد.. وبشرى من الأرصاد عن حالة الطقس بمصر

يقدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الأدوات المكتبية بمناسبة العام الدراسي الجديد ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار نستعرضها فيما يلي:

يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر 2022، 11 صفر 1444 هجرية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 7-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع ايچيبت جولد برايس توداي .

يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

أكد بركات صفا عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، أن ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية يعود إلى ارتفاع أسعار المستلزمات والمواد الخام.

دفعت ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام شركات السجائر في مصر لرفع أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات

أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز B70 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان العائلية داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 76 آلاف جنيه الى 90 الف جنيه

تؤكد هيئة الأرصاد الجوية، في بياناتها اليومية، على استقرار الأحوال الجوية وتحسنها، ويشعر المواطن المصري بتحسن في درجات الحرارة خاصة

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.