تصل ل90 ألف جنيه .. زيادة جديدة على بيستون B70

أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز B70 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان العائلية داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 76 آلاف جنيه الى 90 الف جنيه .

بيستون B70

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

وتستمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 ، قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 169 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات من 7 سرعات.

بيستون B70

وتضم السيارة بيستون B70 موديل 2022 حزمة من التقنيات مثل، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية وامامية للفئات الاعلى تجهيزًا، مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم.

بيستون B70

اسعار بيستون B70

- فئة ستاندرد بسعر 536 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه بزيادة 76 ألف .

- فئة كمفورت بسعر 610 ألف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه بزيادة 85 ألف.

- فئة ديلوكس بسعر 645 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف بزيادة 90 ألف.