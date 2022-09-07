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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 7-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1101 جنيه

سر تراجع سعر الذهب في مصر .. ونصائح برلمانية للمقبلين على الزواج

أسعار الذهب

أسعار الذهب ..  شهدت أسعار الذهب في مصر  خلال  مستهل التعاملات اليوم الأربعاء،  انخفاضا في البيع و الشراء.

ويقدر الانخفاض في أسعار الذهب بحوالي جنيه واحد للجرام،  على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .


سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا 1,100 جنيها للبيع و 1,106 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة  1,258 جنيها للبيع و 1,265 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 943 جنيها للبيع و 948 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 733 جنيها للبيع و 737 جنيها للشراء.


اسعار الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,800 جنيه  للبيع و 8,848 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,097 جنيه للبيع 39,310 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,257,143 جنيه للبيع، و 1,264,000 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.  
 

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