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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سر تراجع سعر الذهب في مصر .. ونصائح برلمانية للمقبلين على الزواج

اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء انخفضت علي المستوي المحلي وتراجعت الاسعار الذهب مرتين ايضا خلال تعاملات أمس الاثنين لتخفض الي مادون  1110 جنيهات وذلك يدفع عدد كبير من المواطنين للتساءل هل ستستمر انخفاضات الذهب ام سيكون هذا الهبوط بشكل مؤقت، ولذلك تواصل موقع صدي البلد مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للرد علي هذا التساؤل فيما يلى:

 

اسباب هبوط اسعار الذهب في مصر

وعن اسباب تراجع سعر الذهب، أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ صدي البلد أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباط كلي بالأسعار العالمية فحال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الاخرى وعندما يكون هناك زيادة في التضخم العالمي يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي الامر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.

وتابع النائب حديثه قائلا:" تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين علي الزواج و يتيح فرصة شراء احتياجاتهم منه فمن يرغب في الزواج عليه ان يقوم بشراء احتياجاته من الذهب قبل ان يرتفع مره اخرى ويسبب عبء مالي عليه".

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، على المستوى المحلي؛ إذ تراجعت أسعار الذهب مرتين خلال تعاملات أمس الاثنين لتنخفض إلى ما دون 1110 جنيهات.

وعلى المستوى العاملي ارتفعت أسعار الذهب إذ زادت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية لتسجل 1,719.53 دولار. 

وارتفع سعر الذهب لتسجل الأوقية 1,719.53 دولارا بعد 1,710.62 أمس ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الخميس قبل الماضي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية الأيام الماضية بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

ارتفاع الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من (0.54%) بالمئة بقيمة 9.35 دولار إلى 1,719.53  دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في مصر 

وعلى المستوى المحلي انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بعد عدة ارتفاعات الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1102 جنيه للبيع بعد 1119 أمس و1108 جنيهات بعد 1115 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 1102 جنيه بعد أن سجل  1115 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

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