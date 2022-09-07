عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

سر تراجع سعر الذهب في مصر .. ونصائح برلمانية للمقبلين على الزواج

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الأربعاء 7-9-2022

 

أسعار الذهب

أسعار الذهب ..  شهدت أسعار الذهب في مصر  خلال  مستهل التعاملات اليوم الأربعاء،  انخفاضا في البيع و الشراء.

ويقدر الانخفاض في أسعار الذهب بحوالي جنيه واحد للجرام،  على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .


سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا 1,100 جنيها للبيع و 1,106 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة  1,258 جنيها للبيع و 1,265 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 943 جنيها للبيع و 948 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 733 جنيها للبيع و 737 جنيها للشراء.


اسعار الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,800 جنيه  للبيع و 8,848 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,097 جنيه للبيع 39,310 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,257,143 جنيه للبيع، و 1,264,000 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.  
 

اسعار أسعار الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 عيار 21 عيار 18 Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر..بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء اليوم|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى سلامة وأمن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

هيخلوا الفريق نار .. فرج عامر: الأهلي ضم 3 صفقات أجانب سوبر

اليونان تعلن زيادة طول السياج الحدودي مع تركيا

صور عارية ومثلية جنسية .. أزمات واجهت التونسية فاطمة بن سعيدان

ما هي أفضل بقعة على الأرض؟.. ليست الكعبة المشرفة

سعاد صالح : يتم تشويهي على السوشيال ميديا.. وحسبي الله ونعم الوكيل|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ