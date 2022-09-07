مبارزة غنائية بين الليثي والبحراوي وعبد السلام تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

شارك الثلاثي الشعبي محمود الليثي ورضا البحراوي وعازف الأورج الشهير محمد عبد السلام في إحياء سهرة غنائية بالساحل الشمالي امتدت طلوع شمس اليوم التالي وكانت حديث رواد " إكس بيتش".



قدم الليثي والبحراوي عدد من الأغاني التي شاركا في تقديمها بعدد من الأعمال السينمائية منها "سيبوني" من فيلم زومبي و"مش عليا" من فيلم امان يا صاحبي .. بالإضافة إلى بعض المواويل التي تخللها شعارات وكلمات مدح موزعه على الثلاثي وسط آجواء من التفاعل والإثارة.

وشهد الساحل الشمالي والعلمين الجديدة طوال موسم صيف 2022 تواجد قوي ولافت للنظر لنجوم الأغاني الشعبية على رأسهم رضا البحراوي ومحمود الليثي واحمد شيبة والتي كشفت عن تراجع مطربي المهرجانات بشكل واضح.

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