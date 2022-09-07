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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لك عند تناول أدوية دون استشارة الطبيب | تحذير عاجل

صدى البلد

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التواصل المجتمعي، إن هيئة الدواء لم تكتف بالدور الرقابي لها منذ إنشائها، ولكن حدث تكاملًا بين الدور الرقابي والتوعوي وتنمية الثقافة الدوائية عند المصريين، حيث تعمل الهيئة بمجموعة من الحملات التي توضح للمواطنين المفاهيم البسيطة لاستخدام الدواء بشكل آمن.


 وأكد أن استخدام علاج مع علاج آخر، أو بعد أكلة معينة، قد يتسبب في ظهور آثار غير مكتوبة في النشرة، ولذلك يحب إبلاغ الدكتور المعالج أو الصيدلي عن الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض.

 

وأضاف معاون رئيس هيئة الدواء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أنه إذا كان المريض يتبع نظامًا غذائيًا محددًا، لابد أن يبلغ عنه، وفي حال أخذ مكملات غذائية وأدوية عشبية لابد من إبلاغ الطبيب، مشددًا على أنه لا يوجد علاج ليس له آثار جانبية، وهناك أدوية مجموعة من المرضى مصرح لهم بتناوله ومجموعة أخرى محذرة منه تمامًا.

 

وشرح معاون رئيس هيئة الدواء، أن التطبيب الذاتي أمر خطر جدا، محذرًا من تناول الأدوية دون الاستشارة أو الرجوع للطبيب، فهذا الأمر خطأ فادح، فالأدوية يجب صرفها والتوصية بها عن طريق الصيدلي، أو  الطبيب المعالج منعًا لحدوث مضاعفات صحية، مشيرًا إلى أن الصيدلي يكون لديه مجموعة من الأدوية، التي تنقسم لقسمين كبار، أدوية وصفية وأدوية غير وصفية، والوصفية يستطيع الصيدلي أن يعطيها للمرضى وغير الوصفية ينصح بالتوجه للطبيب.

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