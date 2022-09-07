شكري ووزيرة البيئة الجنوب أفريقية يبحثان التحضيرات لمؤتمر المناخ COP27

عقد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 ، اليوم الأربعاء ، جلسة مباحثات مع وزيرة البيئة الجنوب إفريقية "باربرا كريسي" ، وذلك على هامش المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

⁦‪ وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول موضوعات تغير المناخ في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه البلدان لتعزيز عمل المناخ الدولي، فضلاً عن استعراض التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ