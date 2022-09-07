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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. طبيب سعودي يُجري جراحة ناجحة لطفل في مصر

عملية جراحية
عملية جراحية

أجرى أستاذ واستشاري المسالك البولية للأطفال في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بـالسعودية ، الدكتور حمدان الحازمي، عملية زراعة حالبَيْن بالمنظار الجراحي البطني من داخل المثانة، في أول عملية تُجرى في مصر.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر الـ(37) لقسم المسالك البولية بجامعة طنطا في مصر.

وقال البروفيسور السعودي حمدان الحازمي: إن هذه العملية تُعدُّ من العمليات الدقيقة، وقد بدأ إجراؤها في السعودية عام 2017 حيث تجري هذه العملية  لأول مرة في جمهورية مصر العربية، وتم نقلها في بث مباشر للمشاركين في ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر.

وأشار إلى أنه تم استخدام المنظار الجراحي البطني من داخل المثانة. وتتميز عمليات المنظار مقارنة بالشق الجراحي بفتحات صغيرة جدًّا، وبدقتها، ومستوى الوضوح، إضافة إلى قلة الإحساس بالألم والحاجة إلى مسكنات قوية، مع السرعة في فترة النقاهة بعد العملية، وقِصَر الإقامة في المستشفى. وغالبا ما تختفي النُّدَب الجراحية في مكان العملية مع مرور الوقت، مع نسبة نجاح عالية تصل إلى 95%.

وأعرب الدكتور الحازمي عن اعتزازه لما وصل إليه أبناء السعودية من تميز في مختلف المجالات، وهذه نتاج النظرة الطموحة والرؤية الاستراتيجية للقيادة المتمثلة برؤية السعودية 2030، وحرصها على دعم قطاع التعليم الصحي والخدمات الطبية، والعمل على مشروعات صحية تستوعب احتياجات الوطن من المنشآت والكفاءة الطبية.. مبينًا أن السعودية أصبحت من الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

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