غداً .. دينا الشربيني ضيفة معكم منى الشاذلي

تحل الفنانة دينا الشربيني، ضيفة برنامج “معكم” منى الشاذلي، غداً الخميس، وتم عرض البرومو الرسمي الخاص بالحلقة منذ ثلاث أيام.

أثارت دينا الشربيني جدلا كبيرا بعد إعلان البرومو الرسمى لحلقة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر أن تعرض غدا الخميس مع الإعلامية منى الشاذلي.

وتظهر دينا الشربيني بفستان قصير جدا وجاكت كلاسيك، وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، كما انتشرت بعض الصور التي توضح وضع هايلايتر على جسمها، ما جعله لامعا، وأشار البعض لها في كوميك مع محمد هنيدي يضع زيتا على جسمه ليظهر لامعا مثلما ظهرت دينا الشربيني.

وكانت أبرز تعليقات مستخدمي “فيسبوك”: “الجاكت أطول من الفستان”، وآخرون: “الجاكت كأنه من غير بنطلون”.

وتعلن دينا الشربيني، عن العديد من التفاصيل الشخصية فى حياتها، وتحاول أن توضح سوء التفاهم الذى حدث بينها وبين المخرجة كاملة أبو ذكرى.