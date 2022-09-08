أستاذ علم اجتماع: من المفترض وجود تليفزيون واحد فقط تتجمع عليه الأسرة

علقت الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل نيتفلكس وديزني بأعراف وقيم الدولة.

وقالت هالة يسري في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" لم نتوقع أن تقوم بعض منصات المحتوى الإلكتروني بعرض قيم سلبية تؤثر على مجتمعاتنا بالسلب ".

وأضافت هالة يسري:" من المفترض ان يتواجد في المنزل تليفزيون واحد فقط تتجمع عليه الأسرة من أجل ضبط ما يعرض على افراد الأسرة خاصة الأطفال".

وتابعت هالة يسري:" نتجه نحو الانعزالية داخل الأسرة بما يؤثر سلبيا على قوام الأسرة، ومن الضروري أن تتجمع الاسرة في المنزل وعدم الانعزال امام شاشات الموبايل والتليفزيون".

واكملت هالة يسري:" نرغب في خلق حالة انتقائية لما يتم مشاهدته من محتوى سواء كان أفلام او مسلسلات".

ولفتت هالة يسري:" نرغب في تواجد شباب لديهم مناعة تجاه المحتوى السلبي الذي يبث على منصات مثل نيتفلكس وديزني، وبالنسبة للأطفال يجب ان نمنع الأطفال من مشاهدة أي محتوى به شيء سلبي لا يتوافق مع قيم وأعراف المجتمع ".