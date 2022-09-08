أسامة الأزهري يكشف الحكم الصحيح لفتوى ضرب الزوجة .. فيديو

كشف الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أن عطاء بن أبي رباح من السلف الصالح قال عن ضرب الرجل لزوجته "لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها".

وأضاف "الأزهري" خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه لا يتفقان أبدا أن يضرب الزوج زوجته فى الصباح ومن ثم يريد أن يقيم معها العلاقة الحميمة بالليل، فكيف يكون ذلك.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قال "إني لأكره للرجل أن يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه"، موضحا أن كيف يتفق أن يكون بينه أشرف وأرق ما يكون بين الزوجة والزوج من العلاقة الحميمة وفى نفس الوقت يعتدي عليها صباحا.