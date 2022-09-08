أقرب للتكنوقراط.."المستقلين الجدد" يعلق على اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني لـ12 مقررًا

أثنى هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، ورئيس تحالف المستقلين، على اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ12 مقررًا ومقررًا مساعدًا للجان الحوار، قائلا :"الاختيارات جاءت وفقًا لمعايير محددة".

وأضاف هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الاختيارات لم تتخط الضوابط المقررة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، متابعا أن تم التوافق بنسبة كبيرة على هذه الأسماء لعدة مواصفات.

وأضاف هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، ورئيس تحالف المستقلين، أن الشخصيات المختارة أقرب للتكنوقراط وهو ما يحظى بتوافق الأغلبية.



