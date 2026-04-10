دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية شاملة للخيرات
لبنان .. سقوط 10 شهداء من جهاز أمن الدولة في استهداف إسرائيلي لسرايا النبطية الحكومي
الدقهلية: استمرار عمل المنافذ الجديدة لبيع الخبز المدعم بالمنصورة يوميا
فعاليات المؤتمر الرابع لمناظير النساء بمستشفى قنا العام
كسر هيمنة الدولار.. إيران تقترح فرض رسوم العبور من مضيق هرمز بالعملة المحلية
بشير العدل: التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل الاقتصاد وتضغط على الطاقة والإمداد
جريمة قتل في كاليفورنيا.. اعترافات صادمة للمتهم نجل السفيرة نبيلة مكرم
افتتاح 3 مساجد جديدة بأسيوط اليوم ضمن خطة الأوقاف لإعمار بيوت الله
اجتماع أمني إسرائيلي طارئ لمناقشة تصعيد لبنان وسط خطط لتعميق العمليات العسكرية
متحدث الوزراء: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونواب: خطوة للحفاظ على الموارد ودعم الاقتصاد الوطني
سباليتي يشبّه نجم يوفنتوس بمحمد صلاح: جناح لا يُمكن إيقافه
"الزراعة": تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

"الزراعة": تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تقدم ملحوظ في أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، والتي انطلقت في 28 مارس 2026، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ الحملات القومية للتحصين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمراض الوبائية.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن نحو 2,161,667 رأس ماشية على مستوى الجمهورية، شملت: 1,467,519 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، و694,148 رأس أغنام ضد جدري الأغنام.

ومن جهته أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحالة الوبائية مستقرة تمامًا مما يعكس كفاءة الإجراءات الوقائية وخطط التحصين الاستباقية، مشيرًا إلى أن أعمال الحملة تنفذ من خلال انتشار مكثف للجان البيطرية المتنقلة بجميع المحافظات.


وأشار إلى أن فرق الإرشاد البيطري تواصل دورها في رفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض ودعم استدامة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التسجيل والترقيم والتقصي والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، مما يعزز قدرات الكشف المبكر والسيطرة على الأمراض.
وأكدت وزارة الزراعة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، داعيةً جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا للأمن الغذائي.


وتهيب الوزارة بجميع المربين سرعة تحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، والتواصل عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه.

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم

صلاح وفان دايك و روبرتسون

رسالة مؤثرة من فان دايك إلى صلاح وروبرتسون بعد رحيلهما عن ليفربول

الاهلي

تاريخ مواجهات الاهلي وسموحة قبل لقاء الغد في الدوري

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يقبل اعتذار تامر مصطفى عن الاستمرار في تدريب فريق الكرة

بالصور

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 34 نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد