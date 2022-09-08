المناخ العالمي: القمامة تعد ثروة قومية في العالم وكنز لا يفنى

كشف الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أهمية القمامة، مؤكدا أن القمامة تعد ثروة قومية في العالم كله وكنز لا يفنى.



وأضاف مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن إعادة تدوير القمامة يجني أرباح كبيرة، لافتا إلى أن تتجه بعض الدول لاستيراد القمامة من شتى دول العالم مثل الصين.

وتابع الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن تتحول أغلبية القمامة إلى مادة خام للصناعة في لم يتم حرقها، ودخلت مرحلة الجمع ثم الفرز وفقًا لنوع المخلفات.

