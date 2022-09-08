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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبد العال: «الاستقرار» و«سوء حالة الأهلي» وراء فوز الزمالك بالدوري.. فيديو

صدى البلد

 

قال علاء عبد العال، المدير الفني الجديد لنادي طلائع الجيش، إن هناك ثلاث عوامل ساعدت الزمالك على الفوز بلقب الدوري العام هذا الموسم.

وأوضح عبد العال، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “الماتش”، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة “صدى البلد”، أن العامل الأول وراء فوز الزمالك بالدوري هو “الاستقرار” والعامل الثاني هو “سوء حالة الأهلي”.

وأضاف عبد العال أن العامل الثالث هو عدم استغلال بيراميدز لفقدان النقاط للأهلي والزمالك في وقتٍ ما.

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وأشار عبد العال إلى أن موضوع سوء مستوى الأهلي وراء فوز الزمالك بالدوري ليس تقليلًا من الزمالك كما يردد البعض.

ورأى المدير الفني لطلائع الجيش أن الزمالك استغل تعثر الأهلي وحقق المكاسب، وهذا شيء يحسب له.
 

الزمالك الأهلى مرتضى منصور طلائع الجيش نادي طلائع الجيش هاني حتحوت علاء عبد العال

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