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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوق الخيال.. تركي آل الشيخ يطلق هوية موسم الرياض لعام 2022

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، هوية موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، والذي سيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وجاءت هوية الموسم الجديد بشعار “فوق الخيال”، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسم السابق، الذي حمل شعار “تخيل أكثر”، وموسم 2019 الذي كان شعاره “تخيل”.

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، بوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

وتوفر "روح السعودية" للزائرين والسياح عبر موقعها (visitsaudi.com)، ومن خلال منصاتها المختلفة، تنظيم زياراتهم السياحية إلى منطقة الرياض ومناطق المملكة الأخرى، والاستمتاع بعدد من الخصومات والعروض التي يقدمها القطاع السياحي الخاص، وتعد الأكبر والأكثر تنوعاً، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والسكن التشاركي والتنقل وتنظيم الرحلات وغيرها.

 

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