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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للتنازل عن ميراثها ..

صور مفبركة إباحية.. شقيقان يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالشرابية

ابتزاز إلكتروني
ابتزاز إلكتروني

حادث مأساوى شهده أهالي الشرابية ، عقب قيام شخص وشقيقته بنشر صور نجلة شقيقته الأخرى على مواقع إباحية، وصاحب الصور برقم هاتف الفتاة الشخصي، ليحل عليها سيل من المكالمات من أشخاص يطلبون منها القيام بالفاحشة معهم، ليقوم بابتزاز شقيقته للتنازل عن الميراث الخاص بها.

 

على الفور توجهت الفتاة إلى قسم الشرطة وحررت محضر ضدهم، مطالبة بسرعة القبض عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم ورد حقها إليها مرة أخرى والحفاظ على أبنائها.

 

عقوبة الحرمان من الميراث 

 

وفقا للقانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

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عقوبة الابتزاز الإلكتروني

 

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، فى المادة (26) من القانون ذاته، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

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