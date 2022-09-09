ضربتها حتى الموت.. عقوبات قاسية تواجه أم قتلت طفلتها فى الغربية

أحداث جديدة كشفت عنها مصادر مقربة من أسرة الأم، فى واقعة قتل الأم صاحبة العقد الرابع لطفلتها ، والتى أقدمت على التعدي على طفلتها بالسباب والقذف والضرب بالرجلين واليدين بسبب هروب الطفلة المتكرر من المنزل جراء الاعتداء المستمر عليها وسوء المعاملة من جانب الأم طوال الأشهر الماضية.

فى سياق متصل، أصدر قاضي المعارضات بمجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية أمس الخميس، قرارا بتجديد حبس الأم قاتلة طفلتها باستخدام وسائل التعذيب والضرب باليدين والرجلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لسماع أقوال شهود عيان، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الصادر في شأن الطفلة المتوفاة ضحية العنف الأسري.

عقوبة الضرب المفضي للموت

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.