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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة والرصف وإزالة المخالفات في طنطا وقطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بجولة صباحية لمركز قطور، تفقد خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوردية الصباحية، حيث ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باستمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وإزالة أي مخالفات. 


وفي سياق آخر تفقد رحمي أعمال الرصف والتطوير التي تتم في مدينة طنطا حيث تفقد سير الأعمال بشارع المماليك وشارع الحياء كما تفقد أعمال تطوير كورنيش الغفران. 

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رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا

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محافظ الغربية الغربية رفع الإشغالات الدكتور طارق رحمي مركز قطور الوحدات المحلية طارق رحمي مخالفات

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