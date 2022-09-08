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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة جديدة من إطلالة ميرهان حسين الجريئة على شاطئ البحر

صدى البلد

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت ميرهان حسين مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض، مكشوف البطن، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع نظارة شمس أنيقة. 

ميرهان حسين تداعب متابعيها بفيديو علي تيك توك

أعمال مريهان حسين

 

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تألقت في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة  لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان ايهاب فهمي والفنانة منة فضالي  والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.

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