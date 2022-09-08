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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولعوا فحم على البوتاجاز.. إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالوراق

صدى البلد

أصيب شخصان بحروق في حريق التهم شقة سكنية بمنطقة الوراق وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الأمراء التفريعة بكورنيش النيل في الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة شخصين بحروق جري نقل المصابين إلي مستشفي الموظفين لتلقي العلاج اللازم.
وبعمل التحريات تبين أن إشعال المصابين فحم علي البوتاجاز سبب نشوب الحريق والذي امتد إلي باقي أرجاء الشقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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