حب الخيل والالتزام .. كيف كانت طفولة إليزابيث الثانية

اشتهرت بحب الخيل وسلوكها الهادئ خلال 70 عامًا على العرش..أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فيما كشف القصر الملكي عن تقلد الأمير تشارلز خلفا لها.

ولكن قبل فترة طويلة من أن تصبح ملكة ، عُرفت الأميرة إليزابيث الصغيرة بالفتاة الصغيرة 'الخجولة والمتواضعة' - التي كانت مزاجها قليلاً وألقت بالحبر على نفسها في نوبة من الإحباط أثناء تعلم الفرنسية.







نشأة اليزابيث الثانية





ولدت الأميرة إليزابيث ألكسندرا ماري أميرة يورك في مايفير في 21 أبريل 1926 ، وهي حفيدة الملك ، وهي الثالثة في ترتيب ولاية العرش ومن غير المرجح أن تتوج على الإطلاق.

وقد منح ذلك اسم 'ليليبت' ، وهو لقب أطلقه أقرب أفراد أسرتها، وشقيقتها مارغريت، التي تصغرها بأربع سنوات ، حيث كانت تربيتها محافظة ومنغلقة الى حد كبير.

لكن في عام 1936 عندما كانت في العاشرة من عمرها فقط ، تنازل عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش للزواج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون، مما جعل والدها ملكًا وغيّر مصيرها إلى الأبد.

وكانت حياتها المبكرة سعيدة، فالعائلة - والديها ثم دوق ودوقة يورك - قسموا وقتهم بين 145 Piccadilly - منزل كبير في Hyde Park - ومنزلهم الريفي Royal Lodge ، Windsor ، الآن المقر الرسمي للأمير أندرو.

في بيكاديللي، تعلمت الأميرات الشابات من قبل المربية ماريون كروفورد - التي نشرت في عام 1950 كتابًا عن تربية الزوجين.

تشرح مذكرات المربية كروفورد كيف كانت الفتيات يقضين جلسة يومية هادئة في غرفة نوم والديهن - وهي طقوس استمرت حتى صباح يوم زواج إليزابيث في عام 1947.

وعندما كانت طفلة صغيرة ، كانت لعبة ليليبت المفضلة مثل البيت الصغير ، وهو منزل مصغر من القش منحه سكان ويلز للفتيات ، وفقًا للمذكرات. كان المنزل كاملاً في كل التفاصيل ، مع ستائر chintz ، والسباكة ، ومطبخ كامل وأضواء تضيء وتنطفئ.

وقامت الفتيات بتنظيفه بأنفسهن. وعندما حان وقت العودة إلى منزلهم في لندن ، وضعت ليليبت بعناية جميع البطانيات والبياضات ، وغطت الأثاث المصغر في ملاءات بيضاء ولف الفضة في الجريدة - 'لمنع تلطيخها' ، أخبرتني كتبت السيدة كروفورد.

حتى منذ صغرها ، كانت الأميرة 'تحب النظام' وكانت تمد يديها للحصول على ملعقة من سكر الشعير ، يقدمها لها الملك ، بعد العشاء كل ليلة.

تصف مذكرات كروفورد أيضًا كيف احتفظت جلالة الملكة 'بجميع متعلقاتها مرتبة بطريقة صحيحة' لدرجة أنها كانت 'منهجية للغاية' و 'مربيتها' أصبحت قلقة جدًا عليها '.

كانت اليزابيث تحب الخيول منذ ضغرها لدرجة أن السيدة كروفورد كان عليها أن 'تقوم بواجبها كحصان احتياطي'.

خيول وأبقار

وصرحت الأميرة ذات مرة: 'سيكون لدي الكثير من الأبقار والخيول والأطفال'… وهذا بالطبع ما تحقق أنجبت صاحبة الجلالة أربعة أطفال ، وامتلكت العديد من الخيول والكثير من الكلاب طوال حياتها.

وعندما كانت طفلة ، كانت ليليبت تشتري ألعاب الحيوانات بنفسها من وولورث بمصروف جيبها (شلن في الأسبوع حتى بلغت 14 عامًا).

على الرغم من كونها 'خجولة' (وصفتها ابنة عمها مارجريت رودس بأنها 'فتاة صغيرة مرحة ، لكنها حسنة التصرف) لم تكن دائمًا ملاكًا صغيرًا.

تذكرت كروفورد حادثة واحدة عندما التقطت ليلبيت الشابة إناءً من الحبر وصبه على نفسها ، محبطًة من مدرسها للغة الفرنسية.



شعر جورج السادس والملكة إليزابيث (التي عُرفت لاحقًا باسم الملكة الأم) أن التعليم لا يهم الفتيات الصغيرات - على الرغم من وصف المربية ليليبت بأنها 'ذكية جدًا'.

كانت أكثر الدروس التي أحبتها هي تلك المتعلقة بأناس حقيقيين. هكذا قدمت لها التاريخ - كحياة أناس حقيقيين مع كل مشاكلهم ومضايقاتهم. كتبت كروفورد أنها كانت تستمع باهتمام شديد.

وكشفت أيضًا أنها 'مفتونة' بالأطفال الآخرين ، وأنها 'ستحدق في أولئك الذين صادفتهم في نزهاتنا في هايد بارك كما لو كانوا كائنات صوفية من الفضاء الخارجي'.

ذات مرة ، اصطحبتها السيدة كروفورد إلى مترو الأنفاق ، بعد أن أعلنت ليليبت 'ما متعة ركوب تلك القطارات'

كجزء من المتعة ، اشترت الفتيات تذاكرهن بأنفسهن. كان العمل بأكمله مهيبًا مثل التنصيب: لقد استغرقوا وقتًا طويلاً في إخراج الأموال من حقائبهم المطرزة الصغيرة ثم جمعوا الفقد ، '' كتبت السيدة كروفورد.

على المصعد ، شددت يد مارجريت على يدي وابتلعت بقلق. بمجرد أن ركبنا القطار ، جلست الفتاتان هناك ، بعيون واسعة وساحرة - حتى أدركتا حدوث ضجة صغيرة.

بدا محققهم ، الذي كان يقف في أقصى نهاية العربة ، واضحًا جدًا لدرجة أن الناس كانوا ينظرون حولهم ليروا ما كان يكتشفه. ولحسن الحظ ، وصلنا إلى طريق توتنهام كورت ونزلنا قبل أن يكتشف أحد الأميرات.

ثم اصطحبت السيدة كروفورد الفتيات الصغيرات إلى جمعية الشابات المسيحيات لتناول الشاي ، حيث - ربما للمرة الوحيدة في حياتها - 'شربت الملكة من كوب سميك'.

كما انغمست الفتيات في رحلة على متن حافلة مفتوحة ، حيث تعتقد إليزابيث أنها ستكون 'فكرة رائعة أن ترى حدائق الآخرين'.

وقبل وفاة جدها ، وما تلاه من تنازل عن العرش ، كانت إليزابيث قريبة جدًا من عمها ديفيد - أمير ويلز - ثم إدوارد الثامن لاحقًا.

بالإضافة إلى ركوب الخيل ، استمتعت إليزابيث أيضًا بالسباحة عندما كانت طفلة صغيرة ، وتلقت دروسًا في نادي باث.

غالبًا ما كان والدها يأتي لمشاهدتهما يسبحان وأعلن 'لا أعرف كيف يفعلون ذلك' مندهشًا من مهارة إليزابيث ومارجريت.

أقرب صديقة لإليزابيث

لسوء الحظ ، نظرًا لظروفهم ، لم يكن للأميرة العديد من الأصدقاء مما يعني أنها كانت قريبة جدًا من أختها.

صديقتها الوحيدة كانت سونيا جراهام هودجسون ، ابنة اختصاصي الأشعة في العائلة المالكة ، والتي التقت بها أثناء اللعب في حديقة 145 بيكاديللي البالغة من العمر أربعة أعوام.

عندما كانت في الثامنة من عمرها ، كتبت الملكة رواية بعنوان 'مزرعي السعيدة' - لكنها لم تنتهِ أبدًا - كرستها لـ 'سونيا ، صديقي الصغير العزيز ومحب للخيول'.

تتكون دائرة أصدقائها من أبناء عمومتها - القريبين والبعيدين عن جانبي الأسرة - والنسل المختار من الأرستقراطيين ورجال الحاشية.

في حين أن سونيا ، التي توفيت في عام 2012 ، لم تكن من أعلى المستويات في المجتمع ، إلا أنها كانت بالتأكيد من خلفية متوسطة. لم تكن فقط من جارات دوق ودوقة يورك آنذاك ، لكن والدها ، الدكتور هارولد جراهام-هودجسون ، كان أيضًا أحد السلطات الرائدة في البلاد في مجال التشخيص باستخدام الأشعة السينية.

في نوفمبر 1928 ، أصيب الملك جورج الخامس ، محبوب إليزابيث 'الجد إنكلترا' ، بمرض خطير بسبب عدوى بكتيرية في الصدر.

تم استدعاء الدكتور جراهام هودجسون لتأكيد التشخيص. لقد أحضر معداته الثقيلة إلى قصر باكنغهام على متن شاحنة ، وقام بتغذية الكابلات من خلال النافذة وأخذ لوحات الأشعة السينية الخاصة به بينما كان الملك يرقد في السرير.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أخذ صور بالأشعة السينية لمريض خارج مستشفى رئيسي ، وبعد شفائه ، جعل الملك الأخصائي قائدًا للنظام الملكي الفيكتوري ، والذي تمت ترقيته لاحقًا إلى رتبة فارس من قبل والد إليزابيث.

بعد ذلك بعامين ، سألت إليزابيث الصغيرة ابنة الطبيب ، 'هل ستأتي وتلعب معي؟' تذكرت سونيا وهي تتحدث في الثمانينيات من عمرها ، `` لقد لعبنا لعبة الكريكيت الفرنسية. كانت ترتدي فستانًا باللونين الوردي والأبيض ، وكنت أرتدي معطفاً أزرق ، 'رغم أنها اعترفت بأنه بعد سبعة عقود' نتجادل دائمًا حول ما كنا نرتديه '.

استمروا في رؤية بعضهم البعض كل يوم تقريبًا بعد ذلك ، بصرف النظر عن العطلات العائلية ، حتى انتقلت إليزابيث إلى قصر باكنغهام بعد سبع سنوات.