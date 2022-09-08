تامر أمين : هذا اليوم سيظل علامة فى التاريخ | فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين، أن اليوم 8-9 سيكون علامة فى التاريخ والعالم سيتذكر هذا اليوم، وذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن قصر باكنجهام أعلن وفاة ملكة بريطانيا بعد عمر يناهز 96 عامًا، وذلك بعد وعكة صحية شديدة.

ولفت إلى أن الملكة تعرضت لـ مشكلة صحية أمس، وتم استدعاء الأطباء، وعلى الفور قام أفراد العائلة بالذهاب لـ الملكة وبعد ذلك توفيت.

نعى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد والدته الملكة اليزابيث الثانية التي وافتها المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما

وقال تشارلز الثالث في اولى تصريحاته بعد توليه الحكم واعلانه ملكا لـ بريطانيا والكومنولث خلفا لوالدته وفاة والدتي تمثل أكبر لحظة حزن لي

واضاف تشارلز: نحن في لحظة حزن عظيم، جميع افراد العائلة البريطانية المالكة حزينة، والشعب ايضا على فراق الملكة

كما نعت رئيسة وزراء بريطانا الجديدة ليز تراس، الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية منذ قليل عن عمر ناهز الـ 96 عاما ، قائلة إن وفاتها بمثابة صدمة للأمة البريطانية والعالم.

وأضافت تراس، في كلمتها عقب إعلان قصر باكنجهام نبأ وفاة ملكة بريطانيا : الملكة إليزابيث الثانية كانت مصدر إلهام للكثير من الشعب البريطاني، بلادنا نمت وازدهرت في كنف الملكة.

وتابعت: نشعر جميعا بصدمة شديدة إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة.

واعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ولاءها للملك تشارلز عقب إعلان وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية أطول ملكة حكمت بريطانيا والكومنولث.