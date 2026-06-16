أخبار التوك شو| حوار جانبي بين الرئيس السيسي ونظيريه الأمريكي والفرنسي.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والبيض والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



حوار جانبي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي والفرنسي قبل قمة السبع



في لقطة تعبر عن حجم الصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي ترامب، والرئيس الفرنسي ماكرون، حدث حوار بينهم قبل انطلاق قمة السبع.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، والرئيس الفرنسي ماكرون.



ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه “سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان، ولسنا في عجلة للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال جلسة مباحثات مع رئيس الإمارات على هامش قمة السبع، أن “الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة قوية مع تراجع الأسعار، ولسنا في عجلة للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب”.

40 % فائضا.. مفاجأة في أسعار البيض بالأسواق والعروض الجديدة

تحظى أسعار البيض باهتمام واسع من المواطنين، باعتباره أحد السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في معظم المنازل المصرية، ومع التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق، يحرص المستهلكون على متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، لمعرفة أحدث المستجدات ومدى تأثرها بعوامل الإنتاج والعرض والطلب.

وأكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض من السلع المرنة والتي يحدد سعرها بالعرض والطلب، وأن خلال الفترة الأخيرة هناك إقبال كبير من المواطنين على الشراء، وأن هناك عروضا على البيض، فيتم عرض الـ 3 أطباق بـ 200 جنيه.

بعد انتهاء فترة الحظر.. شروط وخطوات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن شروط وإجراءات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر القانونية البالغة 7 سنوات لعدد كبير من الوحدات السكنية المخصصة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات.

خطوات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

حددت وزارة الإسكان عددًا من الخطوات لإتمام عملية نقل الملكية إلكترونيًا، وتشمل:

التوجه إلى الجهة المختصة من صاحب الوحدة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.

مراجعة المستندات والتحقق من صحة البيانات.

تسجيل طلب نقل الملكية على النظام الإلكتروني.

رفع جميع المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

متابعة حالة الطلب من خلال رسائل SMS حتى صدور القرار النهائي.

وزير الاستثمار: جميع البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية متاحة للمصدرين

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، يعد خطوة جديدة في ظل التغيرات الجديدة التي تشهدها التجارة الخارجية.

وقال فريد، خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، إنه من خلال البوابة ستكون جميع البيانات الخاصة بالتجارة متاح، وستكون فائدة للمصدرين.

لو من غير رغوة يبقى مغشوش.. نصائح لشرب عصير قصب صحي| فيديو

يتابع المواطنون خلال الفترة الأخيرة باهتمام كبير ما يتم تداوله بشأن عصير القصب المغشوش، والتحذيرات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض المنتجات الغذائية، ومدى تأثيرها على صحة المستهلكين.

وقد أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة بنقابة الأطباء البيطريين، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ليست جديدة، وهي مادة تدخل في صناعات متعددة، منها تبييض الحلاوة الطحينية ومبيضات القهوة.

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، والرئيس الفرنسي ماكرون.

الحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن أمرا عاجلا

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، باعتبارها أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حالة الأسواق المحلية والعالمية.

وقد أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

مدبولي: الأصعب ليس إصدار القرارات بل تنفيذها وانعاكسها على حياة المواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح الدولة لا يقاس فقط بإصدار القرارات، وإنما بقدرتها على تنفيذها بالشكل الصحيح وتحقيق النتائج المستهدفة منها على أرض الواقع.

متحدث الصحة: المعرض الطبي الأفريقي يستهدف دعم الأمن الصحي وتوسيع الشراكات الطبية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon» يمثل أحد أهم الفعاليات الصحية على مستوى القارة، مشيرًا إلى أنه أصبح منصة استراتيجية كبرى لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والدواء والتكنولوجيا الطبية.

الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا وشديد الحرارة جنوبًا.. والقاهرة 34 درجة اليوم

كشف الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، طقسًا حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع طقس معتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضح القياتي، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، رغم أن القيم المسجلة في الظل أقل نسبيًا من الإحساس العام بالحرارة.

القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مع ارتفاع الإحساس بالرطوبة

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية، بينما تسجل جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة اليوم عند 41 درجة مئوية.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5408 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6310 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7200 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50400 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 16 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.43 جنيه

سعر الشراء: 50.33 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.57 جنيه

سعر الشراء: 58.44 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.71 جنيه

سعر الشراء: 67.56 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.44 جنيه

سعر الشراء: 13.41 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.73 جنيه

سعر الشراء: 13.70 جنيه.