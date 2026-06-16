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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: المعرض الطبي الأفريقي يستهدف دعم الأمن الصحي وتوسيع الشراكات الطبية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon» يمثل أحد أهم الفعاليات الصحية على مستوى القارة، مشيرًا إلى أنه أصبح منصة استراتيجية كبرى لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والدواء والتكنولوجيا الطبية.

وأوضح عبد الغفار، خلال “صباح الخير يا مصر”، أن انعقاد النسخة الخامسة من المعرض في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026، يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية في دعم وتطوير القطاع الصحي، إلى جانب دورها المحوري في تعزيز التكامل الصحي داخل القارة الأفريقية.

 

منصة أفريقية لتعزيز الأمن الصحي

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن المعرض يهدف إلى دعم الأمن الصحي في أفريقيا، من خلال توطين الصناعات الطبية وتعزيز سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وأضاف أن الفعاليات تشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الصحية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة متكاملة تجمع صناع القرار والخبراء والشركات العالمية لتبادل الخبرات وصياغة حلول عملية للتحديات الصحية.

 

مشاركة دولية واسعة وبرنامج علمي مكثف

ولفت إلى أن النسخة الخامسة من المعرض تستقطب عدد كبير من الشركات  المحلية والإقليمية وعالمية، إلى جانب حضور يتجاوز 45 ألف زائر من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار.

كما تتضمن الفعاليات عدد كبير من الجالسات الحوارية وورش عمل متخصصة، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار الصحي، إلى جانب بحث آليات تعزيز كفاءة الأنظمة الصحية في القارة.

 

دعم حكومي وتكامل مؤسسي

وأكد عبد الغفار أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الجهات الصحية المصرية، من بينها وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الجامعات والمستشفيات التعليمية.

وأوضح أن هذا التكامل يعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

مصر مركز إقليمي للرعاية الصحية

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة بالتأكيد على أن استضافة هذا الحدث الدولي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الرعاية الصحية والدواء في أفريقيا، وتسهم في جذب الاستثمارات ودعم مستقبل أكثر استدامة للقطاع الصحي في القارة.

الصحة المعرض الطبي هيئة التأمين الصحي

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