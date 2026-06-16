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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

40 % فائضا.. مفاجأة في أسعار البيض بالأسواق والعروض الجديدة

البيض
البيض
البهى عمرو

تحظى أسعار البيض باهتمام واسع من المواطنين، باعتباره أحد السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في معظم المنازل المصرية، ومع التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق، يحرص المستهلكون على متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، لمعرفة أحدث المستجدات ومدى تأثرها بعوامل الإنتاج والعرض والطلب.

وأكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض من السلع المرنة والتي يحدد سعرها بالعرض والطلب، وأن خلال الفترة الأخيرة هناك إقبال كبير من المواطنين على الشراء، وأن هناك عروضا على البيض، فيتم عرض الـ 3 أطباق بـ 200 جنيه.

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض من السلع المرنة التي ترتفع وتنخفض حسب الطلب، وهو من السلع التي تباع طازجة، أي لا تقبل التخزين لفترة زمنية طويلة.

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة» تقديم الإعلامي هشام سامي، أن أسعار البيض تنخفض في حالة وفرة المعروض منها بالأسواق، وترتفع في حالة انخفاض المعروض بالأسواق.


الإنتاج أعلى من الاحتياج بنسبة 40%


ولفت إلى أن سبب انخفاض أسعار البيض خلال هذه الفترة يرجع إلى أن الإنتاج أعلى من الاحتياج بنسبة 40%، أي أن هناك فائضًا كبيرًا من البيض بالأسواق، وأن المستهلك في هذه الفترة سعيد بهذه الانخفاضات والهبوط الكبير بالأسعار.

وأشار إلى أن المنتجين خلال هذه الفترة يعانون من الخسائر، وأنهم يصرخون بسبب هذه الأسعار، وأن هذه الانخفاضات قد تتسبب في خروج عدد من المنتجين من الدورة الإنتاجية.

وأوضح أن الجميع يسعى إلى توفير سلع بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه فإن المنتج مستثمر، ففي حالة تعرضه للخسارة سيخرج من المنظومة، وسيكون هناك قلة في الإنتاج.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عروضًا على بيض المائدة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى الشراء، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من البيض خلال عام 2025، وبعد ذلك تم فتح باب التصدير.

وأوضح أن ما بين 90% و95% من الأعلاف المستخدمة في إنتاج بيض الدواجن تأتي من الخارج، وأن الدولة توفر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الأعلاف.

وأضاف أن الدولة، بالتعاون مع الشعبة ووزارة الزراعة، تعاملت مع الأزمة التي شهدها القطاع خلال عامي 2022 و2023 بسبب أزمة الدولار وعدم توافر الأعلاف، والتي تسببت في خروج نحو 60% من المنتجين من المنظومة.

 

البيض المصري يحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية


وكشف أن منتجات الدواجن تظل الأقل سعرًا مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة فتحت باب التصدير إلى عدد من الدول الخليجية والأفريقية، وذلك بسبب وجود فائض كبير في الإنتاج، مؤكدًا أن البيض المصري يحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية.

كما أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج أسهمت في توفير فائض قابل للتصدير، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، وسارة مجدي، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أسعار البيض ترتبط بحجم الإنتاج المتاح في الأسواق، لافتًا إلى أن زيادة المعروض تسهم في توفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين، مشيرًا إلى وجود عروض ترويجية على البيض خلال الفترة الحالية في ظل وفرة الإنتاج.

وأضاف أن استقرار الأسعار على المدى الطويل يتطلب الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة طوال العام، مؤكدًا أن استمرار المنتجين في العمل وتحقيق هامش ربح عادل يمثلان العامل الأهم لضمان توافر البيض وعدم حدوث تقلبات سعرية حادة.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن وبيض المائدة واجه تحديات كبيرة خلال عام 2023، تسببت في خروج نسبة كبيرة من المنتجين من المنظومة، إلا أن الجهود المشتركة بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة والدعم الفني المقدم للمربين ساعدت على استعادة التوازن وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل نهاية العام.

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