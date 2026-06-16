ارتفاع البيض .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء بالأسواق

يتابع المواطنون باستمرار أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء ، بعد موجة الانخفاض التي شهدتها أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة.

وقد وصل سعر الفراخ البيضاء بالأسواق بحوالي 70 او 75 جنيه ، وفي المقابل ارتفع سعر البيض اليوم بشكل مفاجيء بعدما كان يسجل 70 جنيها للطبق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا داخل المزارع، وفي السوق للمستهلك 73 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم مابين 200 إلى220 في الأسواق حسب المنطقة السكنية .

سعر الفراخ الساسو اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم إلى 78 جنيه جنيهًا داخل المزارع، بينما سجل في السوق نحو 88 جنيه للكيلو الواحد، بحسب المحافظة والمنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 82 جنيهًا داخل المزارع، وللمستهلك 92 جنيها، بحسب المحافظة والمنطقة السكنية.

سعر طبق البيض الأبيض

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 85 جنيها جملة، ويباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 90 جنيها جملة، ويصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 135 جنيها جملة، ويصل للمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض (شركات): 18 - 29 جنيهاً.

كتكوت أبيض (قطعان): 10- 10.50 جنيه.

كتكوت ساسو: 8 - 9 جنيهات.

أسعار البط، الرومي، واللحوم البيضاء الأخرى:

شهد هذا القطاع ثباتاً نسبياً في الأسعار وجاءت كالتالي:

أنواع البط (سعر الكيلو):

البط البلدي: 120 جنيهاً.

البط المسكوفي: 90 جنيهاً.

البط البغالي: 80 جنيهًا.

البط الفرنساوي: 70 جنيهًا.

الرومي والحمام والأرانب:

الرومي الأبيض 120 جنيهًا للكيلو.

الرومي الأسمر: 105 جنيهات للكيلو

الأرانب: تتراوح ما بين 140 - 180 جنيهًا للكيلو.

الحمام: يتراوح ما بين 170 - 200 جنيه للزوج.

اكتفاء ذاتي من البيض

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج أسهمت في توفير فائض قابل للتصدير، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

عروض على البيض

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، وسارة مجدي، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أسعار البيض ترتبط بحجم الإنتاج المتاح في الأسواق، لافتًا إلى أن زيادة المعروض تسهم في توفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين، مشيرًا إلى وجود عروض ترويجية على البيض خلال الفترة الحالية في ظل وفرة الإنتاج.

وأضاف أن استقرار الأسعار على المدى الطويل يتطلب الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة طوال العام، مؤكدًا أن استمرار المنتجين في العمل وتحقيق هامش ربح عادل يمثلان العامل الأهم لضمان توافر البيض وعدم حدوث تقلبات سعرية حادة.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن وبيض المائدة واجه تحديات كبيرة خلال عام 2023، تسببت في خروج نسبة كبيرة من المنتجين من المنظومة، إلا أن الجهود المشتركة بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة والدعم الفني المقدم للمربين ساعدت على استعادة التوازن وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل نهاية عام.