المساعدات إلى غزة.. جهود إنسانية متواصلة في مواجهة أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم

في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، تتواصل الجهود الإغاثية لتوفير الاحتياجات الأساسية لملايين الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية ونقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمأوى. وتبرز مصر كأحد أبرز الداعمين للقطاع من خلال تسيير قوافل المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والمرضى عبر معبر رفح، في محاولة للتخفيف من معاناة السكان. وبينما تتدفق شحنات الإغاثة إلى القطاع، تؤكد التقارير الإنسانية أن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق بكثير ما يصل من مساعدات، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الجهود الحالية على مواجهة الأزمة المتفاقمة ومستقبل الوضع الإنساني في غزة.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

أكد أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع، إلا أنها تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الفلسطينيين في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.

وأوضح نبيل أن السلطات المصرية تواصل استعداداتها لاستقبال دفعات جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم عبر معبر رفح، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والدعم اللوجستي منذ لحظة وصولهم، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية، لضمان تلقيهم العلاج والخدمات اللازمة داخل المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري سيّر القافلة رقم 214 من قوافل "زاد العزة" إلى قطاع غزة، محملة بنحو 2132 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت مواد غذائية ووقوداً وملابس وخياماً لإيواء المتضررين، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف معاناة السكان داخل القطاع.

الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "الصحة الفلسطينية"، بسقوط 5 شهداء و8 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.