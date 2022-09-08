عرض مسرحية مابعد الكارثة في قصر ثقافة السويس

أقام فرع ثقافة السويس العرض المسرحي (مابعد الكارثة ) بحضور عبد المنعم حلاوة مديرعام الفرع ونخبة من قياد العمل الاجتماعي بالسويس و مثقفي وفناني السويس وعدد غفير من جماهير. السويس المحبة للفن والفنانين

والعرض المسرحي ( مابعد الكارثة) من تأليف وإخراج الدكتور ايمن الشريف وديكورات الفنان التشكيلي محمد ابو عمرة وتمثيل مجموعة من شباب الفنانين بالسويس الذين يتنبا لهم بالازدهار والتقدم لحب العميق ولادائهم الراقي علي خشبة المسرح

وجديرا بالذكر أنه يمكن تعريف فن المسرح: هو ذلك الفرع الفني المنبثق عن فنون الأداء والتمثيل، حيث يتم تجسيد مجموعة من الأحداث المتسلسلة في قصَّة أو نص أدبي ما على مرأى من المشاهدين ببثٍ مباشر فوق خشبة المسرح، ويتم الاستعانة بالعديد من المؤثِّرات الصوتية والموسيقية والإيماءات والكلام، ويأتي ذلك لإضفاء طابع خاص على النص وتصميمه وطريقة تقديمة

وذلك برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة