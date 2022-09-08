ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد الغرق بـ جراند أوتيل

عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو من كواليس مشهد غرق دينا الشربيني في مسلسل "جراند أوتيل".

كشفت دينا الشربيني عن التفاصيل الكاملة لتصوير هذا المشهد والصعوبات التي واجهتها، لافتة الي أنها كانت مرعوبة من هذا المشهد، وكانت دائمًا تسعى لتأجيل تصويره.



وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن المشهد تم تصويره فى أسوان، وتم إلقائها فى النيل، وكانت خائفة.



ولفتت دينا الشربينى، إلى أن هذا المشهد تم تصويره فى لبنان، وفى أسوان، والمشهد الذى كان فى لبنان حصل على وقت طويل.



وأشارت إلى أنها كانت تقوم بدور سيدة تريد الحياة، وذلك بعد أن قامت ببيع طفلها.

