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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هابيل وقابيل.. مصرع أخ على يد شقيقه الأصغر في البحيرة

طعناً بالسكين
طعناً بالسكين

لقي مسن مصرعه طعناً بالسكين بمنطقة المراكبيه التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، على يد شقيقة الأصغر بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وتم نقله إلى مستشفى كفر الدوار ، تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور شرطة كفر الدوار ، بوقوع مشاجرة بين شقيقين أدت إلى إصابة أحدهما بطعنات نافذة بالصدر و البطن و توفى بعده أيام من  وصوله إلى المستشفى  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت ظباط البحث الجنائى من ضبط المتهم ، و بإجراء التحريات تبين مصرع " عماد راشد عبدالعزير ٥٦ عامًا، بسبب تعدى شقيقه الأصغر عليه "علاء راشد عبد العزيز  ٣٨ عاماً بسبب نشوب مشاجرة بينهم إنتهت بإصابة شقيقة بعدة طعنات أودت بحياته .   

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم لمناظرة الجثة.

البحيرة هابيل نشوب مشاجرة طعن مركز كفر الدوار محافظة البحيرة قابيل مصرع الجثة تحت تصرف النيابة

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