هابيل وقابيل.. مصرع أخ على يد شقيقه الأصغر في البحيرة

لقي مسن مصرعه طعناً بالسكين بمنطقة المراكبيه التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، على يد شقيقة الأصغر بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وتم نقله إلى مستشفى كفر الدوار ، تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور شرطة كفر الدوار ، بوقوع مشاجرة بين شقيقين أدت إلى إصابة أحدهما بطعنات نافذة بالصدر و البطن و توفى بعده أيام من وصوله إلى المستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت ظباط البحث الجنائى من ضبط المتهم ، و بإجراء التحريات تبين مصرع " عماد راشد عبدالعزير ٥٦ عامًا، بسبب تعدى شقيقه الأصغر عليه "علاء راشد عبد العزيز ٣٨ عاماً بسبب نشوب مشاجرة بينهم إنتهت بإصابة شقيقة بعدة طعنات أودت بحياته .

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم لمناظرة الجثة.