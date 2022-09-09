يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

اعتذر وليد الفراج الإعلامي السعودي للجماهير المصرية بشأن تصريحاته عن سيطرة الأندية السعودية علي لقاءات الأندية المصرية .

وقال وليد الفراج عبر برنامجه اكشن مع وليد : الحقيقة طلبت كشف بالمواجهات بين الهلال والأندية المصرية بعد رؤيتي للكشف النتائج اتراجع واعتذر عن تصريحاتي السابقة .

وأكمل : الكشف لا يشجع أنا غلطان ، نادي الاتحاد له بعض المباريات والشباب كذلك اما بالنسبة للهلال فلا يوجد فوز علي الأهلي وفوز وحيد أمام الزمالك وخسر مباراتين أمام الأبيض وتعادل مثلهم .

وأوضح : الهلال أمام النادي الأهلي خسر ثلاث مواجهات وتعادل في اثنين ولم يكسب الأزرق أي مباراة يادي الكسوف.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الهلال السعودي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت علي في بطولة كأس سوبر لوسيل علي هامش استعداد قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 .