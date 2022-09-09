مصرع شاب أسفل عجلات القطار بقرية شبرا النملة بطنطا

لقي شخص مصرعه في العقد الثالث من عمره أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص مجهول الهوية بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز طنطا وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.