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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. محافظة بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 1900 مواطن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

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جاء ذلك مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء  والخميس  7 و8 سبتمبر الجاري"بقرية حاجر بني سليمان مركز بني سويف ،مكونة من 10 عيادات ضمت 9 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، العظام)وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1902مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان ،65 حالة معمل دم،47 حالة معمل طفيليات، 11 حالة أشعة واستصدار8 قرارات للعلاج على  نفقة الدولة وتحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج  وفحص 116حالة موجات فوق صوتية.

 

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي  استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

 

في المقابل أشار وكيل وزارة  الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،  طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

بني سويف الحكومة وزارة الصحة فيروس كورونا فيروس الرعاية الصحية كبار السن قافلة طبية

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