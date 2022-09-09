ما لم يعلنه التاج البريطاني..أسرار في علاقات الملكة إليزابيث و13 رئيسا أمريكيا|صور

رغم احتفال الأمريكان بالاطاحة بالنظام الملكي البريطاني عام 1776 من على أراضيهم، بإصدار إعلان الاستقلال ، الذي تبناه الكونجرس في 4 يوليو من نفس العام، قطعت 13 مستعمرة أمريكية صلاتها السياسية ببريطانيا العظمى، حيث لخص الإعلان دوافع المستعمَرين للسعي إلى الاستقلال، لكن لم يكن لأحد مثل هذه العلاقة الدائمة مع رؤساء الولايات المتحدة مثل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

والتقت ملكة انجلترا والكومونولث الراحلة اليزابيث الثانية بـ 13 رئيسًا أمريكيًا خلال فترة خدمتهم - من هاري ترومان إلى جو بايدن - بالإضافة إلى هربرت هوفر المتقاعد ويبدو أنها لم تفشل أبدًا في جذب انتباههم وإثارة إعجابهم.

الملكة اليزابيث والرئيس الامريكي هاري ترومان

ولم يفوت الملكة التي قضت أطول فترة في التاريخ البريطاني سوى ليندون جونسون، ولا يزال السبب غير واضح - على الرغم من أنه من المحتمل جدًا أن يكون مرتبطًا بقرار المملكة المتحدة بالبقاء بعيدًا عن حرب فيتنام - لكن الخلاف في المسلسل الدرامي The Crown الذي رفض دعواتها مرارًا وتكرارًا يبدو غير مرجح.

ومهما كانت الخلافات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، فإن لقاء أي رئيس امريكي مع الملكة، وهي زعيمة لم تكن بحاجة إلى تقييدها بالسياسة (بعد كل شيء ، لم تكن تمارس أي سلطة سياسية) ، غالبًا ما ساعدت على تنقية الأجواء.

وخاصة إذا كان ذلك يعني أن الملكة تلعب دور المضيفة البريطانية، ونادرًا ما فشل قصر باكنجهام في ترك انطباع لدى زعماء الولايات المتحدة.

ملكة بريطانيا والرئيس كينيدي

وعندما استضافت الملكة الرئيس جون كينيدي والسيدة الأولى في القصر عام 1961 في مأدبة خاصة على شرفه، كانت هذه أول زيارة رئاسية هناك منذ أكثر من 40 عامًا.

وبث التاج البريطاني حينها شائعات مفادها أنها كانت ليلة حزينة بسبب الاستياء الشديد بين السيدتين، الملكة وقرينة كينيدي.

ووفقًا للكاتب جور فيدال، أخبرته جاكي كينيدي أن الملكة كانت “ثقيلة جدًا” ومنعتها من دعوة الأميرة مارجريت والأميرة مارينا، وقالت “لا مارغريت ، ولا مارينا ، ولا أحد باستثناء كل وزير الزراعة في الكومنولث الذي يمكن رؤيته”

ومع ذلك ، إذا كانت هذه الحكاية صحيحة ، فهي لم تكن مستاءة للغاية لأنها عادت بسعادة إلى القصر مع أختها “لي” في العام التالي.

وكتب جون كنيدي لاحقًا ليخبر الملكة اليزابيث “سنعتز دائمًا بذكرى هذا الاجتماع الرائع”.

وعندما تم اغتياله، أنشأت الملكة نصبًا تذكاريًا له وصندوقًا للمنح الدراسية على شرفه.

وكانت الملكة اليزابيث الثانية قد التقت بالفعل بالرئيس ترومان قبل عقد من الزمن خلال زيارة عام 1951 مع الأمير فيليب إلى البيت الأبيض بينما كانت لا تزال أميرة، وتم تصويرهم وهم يتبادلون الهدايا في حديقة الورود

ملكة بريطانيا والرئيس ايزنهاور

وبعد ست سنوات، التقت بالرئيس أيزنهاور في عشاء رسمي في البيت الأبيض في أول زيارة دولة لها إلى الولايات المتحدة.

ولهذه المناسبة، ارتدى أيزنهاور وسام الاستحقاق البريطاني الذي منحه له من قبل والد الملكة، الملك جورج السادس.

وأصبحوا على ما يرام وقام لاحقًا بزيارة العائلة المالكة في بالمورال في اسكتلندا، وأرسلت له الملكة فيما بعد وصفة للكعكات التي استمتع بها أثناء إقامته.

وبعد لقاء أيزنهاور، ذهبت الملكة إلى نيويورك حيث التقت بالرئيس السابق هوفر - الذي ترك منصبه لمدة 24 عامًا - في مأدبة غداء استضافها عمدة المدينة في فندق والدورف أستوريا.

ملكة بريطانيا والرئيس نيكسون

وفي عام 1969 ، جاء دور الملكة مرة أخرى لتلعب دور المضيفة، حيث رحبت بالرئيس ريتشارد نيكسون في قصر باكنجهام لتناول طعام الغداء.

وفي الواقع، التقى نيكسون بالملكة عدة مرات عندما كان نائب رئيس ورئيس، وبحسب ما ورد حاول التوفيق بين ابنته تريشيا والأمير تشارلز، وقال للأمير: “ابنتاي تتابعانك عن كثب” في محاولة لزواج الامير بإحداهما.

الرئيس فورد وملكة بريطانيا

واستضاف الرئيس الامريكي الاسبق جيرالد فورد الملكة والأمير فيليب في عشاء رسمي في البيت الأبيض عام 1976 عندما جاءت إلى الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لإعلان الاستقلال الأمريكي ورقصوا معًا.

الرئيس جيمي كارتر والامير فيليب مع الملكة اليزابيث

وفي واقعة فريدة، قبل الرئيس جيمي كارتر الملكة الأم على شفتيها خلال زيارة عام 1977 لقصر باكنجهام خلال زيارة خارجية لحضور قمة الناتو.

و في زيارة قام بها جيمي كارتر إلى قلعة وندسور عام 1982 ، جمع ملكة بريطانيا ورئيس أمريكا وقتها على الفور حبهما المشترك لرياضة ركوب الخيل.

وعندما قامت الملكة بزيارة إلى الولايات المتحدة في العام التالي، دعتها عائلة رونالد ريجان لزيارة مزرعتهم في كاليفورنيا ، لكن الطقس كان سيئًا للغاية لركوبها ، لذا غيروا مسارهم جميعًا إلى يخت بريطانيا الملكي.

ويتذكر الرئيس ريجان في مذكراته لاحقًا: “قضيت ذلك المساء مع الملكة، جالسًا على أريكة في غرفة المعيشة الكبيرة، أتحدث عن أطفالنا مثل الأصدقاء القدامى”.

ملكة بريطانيا والرئيس ريجان

وفي عام 1989، حصل على وسام الفروسية الفخرية وأصبح أول رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية يحصل على الوسام ، ورافقت الملكة الرئيس، حاملة شارته الثمينة، إلى سيارته وفقا لمذكراته

وقامت الملكة بثالث زيارة دولة لها إلى الولايات المتحدة في مايو 1991 خلال رئاسة جورج بوش الاب.

كما حضرت أول مباراة بيسبول لها على الإطلاق عندما اصطحبها لمشاهدة فريق بالتيمور الأوريولز وهو يلعب أوكلاند لألعاب القوى.

ملكة بريطانيا والرئيس بوش الاب

وكانت هناك لحظة لا تُنسى عندما وقف الرئيس والملكة معًا على منصة للتحدث - وكان بوش يبلغ من العمر 62 ، لكنهما نسيا تركيب جهاز صعود للملكة الأقصر في طول القامة منه بحيث لم تكن مرئية جيدا عبر شاشة التلفزيون لولا قبعتها، وقالت مازحة عندما القت كلمة في الكونجرس في وقت لاحق: "أتمنى أن تروني".

وبعد وفاة الرئيس بوش في عام 2018، أصدرت الملكة بيانًا تكريمًا له واصفة اياه بـ "صديق وحليف عظيم للمملكة المتحدة"، وأرسلت الأمير تشارلز حينها لتمثيلها في جنازته.

ملكة بريطانيا والرئيس بوش الاب

وذهب بيل كلينتون إلى المملكة المتحدة، وأيرلندا، في زيارة استمرت ثلاثة أيام في أواخر عام 2000.

وتناول الرئيس الامريكي والسيدة الأولى وابنته تشيلسي الشاي مع الملكة في قصر باكنجهام، وبالمقارنة مع الرؤساء الآخرين، أمضى القليل من الوقت معها، لكن كلينتون كانت لا تزال مندهشة من مهاراتها.

وقال “لقد أثارت الملكة إعجابي كشخص ربما أصبحت سياسية أو دبلوماسية ناجحة لولا ظروف ولادتها” وفقا لما ورد في مذكراته.

ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي أثار إعجابه بها.

الرئيس كلينتون والملكة اليزابيث الثانية

وشعرت الملكة بالرعب من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة في عام 2001، وأمرت بخفض علم الاتحاد فوق قصر باكنجهام إلى نصف الساري، وكسر التقليد"

وبعد علاقة والده بجلالة الملكة، لم يكن مفاجئًا أن علاقات جورج بوش الابن بملكة بريطانيا ستكون دافئة.

وأصبحت أول ملكة بريطانية تلقي كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس، وقالت أمام حشد من 5000 شخص يلوحون بأعلام الاتحاد في أوستن: “لا توجد دولة تتمتع بمثل هذا الفخر والولاء، البشر الأصغر يشفقون على سوء حظهم لأنهم لم يولدوا في تكساس”.

وأقام هو والسيدة الأولى لورا بوش مأدبة عشاء رسمية نادرة للملكة في البيت الأبيض في عام 2007 بينما كانت في رابع زيارة لها للولايات المتحدة.

وربما تكون علاقات إدارة باراك أوباما بالملكة هي الأكثر شهرة لاسيما مع السيدة الأولى أكثر شهرة من علاقتها بالرئيس.

الملكة وجورج بوش الابن

وبعد التقارير التي تفيد بأن باراك أوباما قد أزال التمثال النصفي للسير وينستون تشرشل من البيت الأبيض كدليل على وجهة نظره حول علاقة غير خاصة بين البلدين، فقد جاء دور أوباما للتعرض لتأثير الملكة عندما حضروا مأدبة في قصر باكنجهام عام 2009.

وكشفت ميشيل أوباما لاحقًا كيف انتهكت بطريق الخطأ البروتوكول الملكي خلال تواجدها مع الملكة وكيف تصرفت معها بمودة، وقالت “كنا مجرد سيدتين ”.

وفي عام 2011 اصطحبت الملكة عائلة اوباما في جولة في معرضها الخاص، أشارت إلى مذكرة كتبها جورج الثالث حدادًا على فقدان المستعمرات الأمريكية. وعلق أوباما على هذا الموقف، قائلا: “كان ذلك مجرد عابرة مؤقتة في العلاقة”

الملكة اليزابيث وباراك اوباما

وكانت والدة الرئيس دونالد ترامب المولودة في اسكتلندا من المعجبين المخلصين بالعائلة المالكة، وبحسب ما ورد اعتبرت عائلته زيارته لبريطانيا في صيف 2018 على أنها أبرز الأحداث الاجتماعية في رئاسته.

ولكنه، أيضًا، اتُهم بارتكاب بعض الأخطاء، بما في ذلك التأخر في الوصول إلى قلعة وندسور والسير أمامها أثناء خروجهم لتفتيش القوات.

وفي وقت سابق، قال ترامب: “إذا فكرت في الأمر، فقد مثلت بلدها لسنوات عديدة، فهي لم ترتكب أي خطأ أبدًا، أنت لا ترى منها أي شيء محرج، إنها مجرد امرأة رائعة”.

واستضافت الملكة الرئيس الرئيس الحالي جو بايدن - الذي التقى بها لأول مرة في عام 1982 عندما كان سيناتورًا - والسيدة الأولى جيل بايدن في قلعة وندسور في يونيو من العام الماضي.

وقال للصحفيين في وقت لاحق “ذكرتني بوالدتي من حيث مظهرها والكرم الذي وجدته منها”.

وكانت الملكة اليزابيث حكيمة للغاية لدرجة أنها لم تتأثر لفترة طويلة بأي شيء قاله اي رئيس أمريكي، وإذا كانت كذلك، فمن المؤكد أن الدبلوماسية البريطانية الماهرة لم تظهر ذلك، وفقا لـ ديلي ميل