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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سر الـ10 أيام من وفاة إليزابيث الثانية للدفن.. ماذا يدور بقصر باكنجهام|تفاصيل

اليزابيث الثانية
اليزابيث الثانية

إعلان وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، له مراسم جادة يستعد لها قصر باكنجهام، حيث ستحمل بواباته لافتة سوداء بنبأ موت الملكة اليزابيث، وهو الحدث الذي يسبق تناقله عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأعلن قصر باكنجهام عن أن الوضع الصحي للملكة حرج، وأن الأطباء قلقون بشأن صحة ملكة بريطانيا، تحولت الأنظار إلى التكهنات حول ما سيحدث إذا توفيت، وأن جميع أفراد العائلة المالكة في القصر الحاكم  

ولكن ما المراسم التي سيتم إعلانها عقب وفاة الملكة اليزابيث الثانية؟

وفقا للمتبع حسب البروتوكول البريطاني وإعلان الحداد على الأراضي التي تحكمها 

"جسر لندن سقط".. كلمة سر إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قصر باكنجهام يخفض مهام الملكة إليزابيث الثانية لأول مرة منذ 10 سنوات

 ففي اليوم الأول من الوفاة، من المقرر أن يجتمع البرلمان البريطاني لصياغة خطاب النعي، ومن المقرر أن تتوقف جميع الأعمال التشريعية الأخرى لمدة 10 أيام.

 وبعد ظهر يوم الوفاة يلتقي رئيسة الوزراء البريطانية وولي العهد الوريث الوحيد للتاج البريطاني الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج، أمير ويلز.

واليوم الثاني، يعود نعش الملكة اليزابيث الثانية إلي قصر باكنجهام، في حالة وفاتها في أي مكان آخر، ويلقي تشارلز أول خطاب رسمي له كملك، وتقسم الحكومة له بالولاء.


وفي اليوم الثالث والرابع الخامس، ينطلق الملك تشارلز في جولة بجميع أنحاء المملكة المتحدة، لتلقي التعازي.
 

وفي اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع، يأخذ نعش الملكة في موكب من قصر باكنجهام إلي دير وستمنستر، حيث يوضع على صندوق مرتفع يعرف باسم “كاتافاليكو”، الذي يفتح للجمهور لمدة 23 ساعة يومياً على مدى 3 أيام.


وفي اليوم العاشر والأخير، تقام الجنازة الرسمية في كنيسة دير وستمنستر، ليعم الصمت لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد في ظهر هذا اليوم.

وفي حال وجود تعديلات على الخطة، يتم عقد اجتماعات مرتين أو ثلاث مرات على الأقل سنوياً في لندن، لإجراء تحديثات على الخطة وفق المعطيات والظروف المستجدة.

ومن المتوقع أن تُدفن الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في المقبرة الملكية في فروجمور بالقرب من قلعة وندسور، ومن المتوقع ان ينقل معها زوجها الراحل الامير فيليب والذي دفن في القبو الملكي بكنيسة سانت جورج إلى جانب رفات 24 من أفراد العائلة المالكة، بينهم 3 من ملوك إنجلترا.

وتُظهر خطط تشييع جنازة الملكة اليزابيث أخذ نعشها في موكب من قصر باكنجهام إلى قصر وستمنستر، حيث سيتم وضعه على صندوق مرتفع يعرف باسم (catafalque)، والذي سيفتح للجمهور لمدة 23 ساعة يوميا لمدة ثلاث أيام. كما سيتم إصدار تذاكر تشتمل على فترات زمنية لكبار الشخصيات.

وستقام الجنازة الرسمية بعد 10 أيام من وفاتها، وستكون بمثابة "يوم حداد وطني"، لكنها لن تكون عطلة رسمية لو صادفت يوما من أيام الأسبوع، وسيكون الأمر متروكا لتقدير أرباب العمل لمنح موظفيهم يوم عطلة.

 

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