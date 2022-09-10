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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الهزيمة من الهلال السعودي.. محمد عواد يدخل في نوبة البكاء وشيكابالا يهدئه.. فيديو

صدى البلد


رصدت عدسة صدى البلد الحزن يخيم على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من فريق الهلال السعودي وخسارة لقب كأس سوبر لوسيل "السوبر المصري السعودي".

وظهر على محمد عواد حارس مرمى الزمالك حزن شديد ودخل في نوبة من البكاء وتدخل شيكابالا كابتن فريق الأبيض لتهدئة اللاعب.

الزمالك والهلال السعودي..

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الزمالك يحصل على مكافأة مالية ضخمة رغم الهزيمة في كأس لوسيل

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هيثم فاروق : خسارة الزمالك امام الهلال بتعرف الأبيض مستواه

فاز فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل- السوبر المصري السعودي، بعد فوزه على نظيره الزمالك 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

 

في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على إستاد لوسيل أكبر الملاعب بالدوحة والتي تستضيف مونديال قطر 2022.

 

مكافأة البطولة
وحصل فريق الهلال الفائز بلقب بطولة كأس سوبر لوسيل على مليون ونصف دولار، بينما حصل الزمالك على مليون دولار.

 

تشكيل الزمالك
وضم تشكيل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي فيريرا كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق “شيكابالا – أحمد سيد “زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

تشكيل الهلال السعودي
وضم تشكيل الهلال السعودي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز كلًّا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد جحفلي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد - ياسر الشهراني.

الوسط: جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندري كاريلو - سالم الدوسري.

الهجوم: موسى ماريجا - أوديون إيجالو.

 

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