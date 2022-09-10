أسماء جلال تستعرض جمال ملامحها عبر أنستجرام

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة ناعمة بمكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ،مما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، كريم الشناوى.

كما تقوم الفنانة أسماء جلال الان بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " بشخصية "أمل" و هي شخصية مذبذبة بعض الشئ و قصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي، ويشارك في بطولة العمل كلا من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.