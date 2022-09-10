محافظ جنوب سيناء: توحيد لافتات المحلات التجارية وتعميم الهوية البصرية بشرم الشيخ

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي توحيد لافتات المحلات التجارية وتعميم الهوية البصرية في جميع مناطق وأحياء شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال جولة ليلية قام بها المحافظ لتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات تجميل وتطوير شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ التي سوف تعقد في نوفمبر القادم .



وقد تابع محافظ جنوب سيناء العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، وأشار المحافظ الي ان المبنى نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وشدد علي مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال طبقا لتوقيتاتها.



وتفقد محافظ جنوب سيناء أيضا تطوير مشاية خليج نعمة بشرم الشيخ، مشدداً علي توحيد لافتات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، في إطار التطوير الشامل.



و تفقد المحافظ أعمال إنشاء منطقة مصر القديمة بالسوق القديم وأعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد الصحابة ضمن أعمال التطوير الشامل للسوق القديم استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

تعميم الهوية البصرية

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