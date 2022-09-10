رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

كشف الكابتن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن رأيه في المدير الفني الجديد للنادي الأهلي السويسر مارسيل كولر.



وقال رضا عبد العال خلال برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "mbc مصر": "أنا مش مغسل وضامن جنة علشان أحكم على مدرب الأهلي الجديد، وبقول نتفرج عليه وعلى عينا وعلى رأسنا".



وأضاف: "لو من السيرة الذاتية فالمدرب الجديد كولر أحسن من سواريش وفايلر لكن إحنا منتظرين نشوف كورته، وهنحكم على المدرب من حيث سيطرته على الفريق وتطور وانسجام الفريق وقوته الهجومية".



وتابع: "لو كان كولر مساعدًا لجروس يبقى عليه العوض لأنه موت كل فريق الزمالك، ولو هيمشي بأسلوب جروس يبقى عليه العوض في النادي الأهلي".

تفاصيل التعاقد مع مدير فني جديد للأهلي..

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين.. مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر للقاهرة غدًا السبت لبدء المهمة.

ويصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، غدًا السبت؛ لبدء مهمته مع الفريق، بعد أن تم التعاقد معه لمدة عامين قادمين.

ومن المقرر أن يصل كولر إلى القاهرة، ومعه 3 مساعدين.. مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي، لإتمام التفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الاثنين المقبل، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الجديد مارسيل كولر موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وكانت إصابة في الركبة، قد أجبرت مارسيل كولر، البالغ من العمر 61 عاما على التوقف عن التدريب لمدة عامين، لكنه وافق علي العودة من الاعتزال المؤقت من أجل الأهلي.

كولر رفض العديد من العروض التدريبية التي تلقاها خلال الفترة الماضية كان اخرها العرض الذي تلقاه في بداية العام الحالي لتولي القيادة الفنية لمنتخب بولندا ، بالإضافة الي رفضه للعديد من العروض من الأندية السويسرية والألمانية والنمساوية بسبب رغبته في الحصول علي المزيد من الراحة.

وجاءت موافقة كولر علي تولي القيادة الفنية للأهلي ، بعد المعلومات التي حصل عليها عن النادي الأهلي من بعض أصدقائه في أوروبا، والشهرة الكبيرة التي يتمتع بها النادي إفريقيا وعالميا، والبطولات العديدة التي حصدها محليا وقاريا طوال تاريخه، وحصوله علي برونزية كاس العالم للأندية 3 مرات.

واختارت ادارة الاهلي كولر من بين عدة مرشحين اخرين؛ بناء علي شخصيته القوية و سيرته الذاتية التي قادته لتحقيق العديد من البطولات والإنجازات مع اشهر الأندية والسويسرية وعلي راسها سانت جالين وبازل وجراس هوبر ، بالإضافة الي نجاحه في قيادة منتخب النمسا غير المصنف دوليا والصعود به إلي احتلال المركز العاشر عالميا.

ويعتبر مارسيل كولر من ابرز المدربين سويسرا وحقق العديد من البطولات والإنجازات مع اندية جراس هوبر وبازل وسانت جالين وبوخوم الألماني بالإضافة الي توليه القيادة الفنية لمنتخب النمسا.