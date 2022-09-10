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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| لمحبي التميز والقوة.. تعرف على مواصفات وسعر أودي Q3 موديل 2015.. كانت تركب اللاندروفر بنفسها.. شركات السيارات تنعي الملكة اليزابيث

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعد سيارة أودي Q3 موديل 2015 من افضل واقو إصدارات شركة أودي لصناعة السيارات ، ومن الجدير بالذكر أن السيارة تم الإعلان عنها رسميا في عام " 2011 "، ولكنها انطلقت في الأسواق رسميا في العام التالي " 2012 " ومازال الجيل الأول منها مستمر حتى الآن في الأسواق ، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة السيارات الكروس أوفر .

تعتبر سيارة هيونداي IX35 موديل 2015 من افضل إصدارات شركة هيونداي التي  قدمت بين عامي 2009 و2015 ، وهي تعتبر الجيل الثاني من هيونداي توسان، وقد خرجت من الخدمة في 2015 وعاد اسم توسان بعد ذلك ليستمر حتى الآن، وظهرت السيارة للمرة الأولي  في معرض فرانكفورت عام  2009 ،  وتميزت بالكفاءة والراحة والقوة ومزايا الأمان والعديد من التجهيزات، وتتمتع السيارة بتصميم مميز وعصري وأبعاد كبيرة جعلتها تحصل على اهتمام كبير بين المشترين ولايزال عليها طلب جيد في سوق المستعمل حتى الآن.

تعد سيارة بيجو 3008 موديل 2020 من أنجح وافضل إصدارات شركة بيجو الفرنسية ، حيث طرحت بيجو سيارة 3008 للمرة الأولى في عام 2008 ونافست تلك السيارة فئة السيارات العملية صغيرة الحجم الشبابية ولقت نجاح في السوق المصري نظرا لتمتعها بالعديد من المميزات ووسائل الأمان والتكنولوجيا الحديثة التي تتماشي مع تطور صناعة السيارات .

تواصل شركة شيفروليه التشويق لسياراتها مونتانا المعاد تصميمها لأمريكا الجنوبية وأصدرت بعض الصور الكاشفة عنها ، وتظهر الصورة أن هيكل الشاحنة سيحتوي على شبكة كبيرة محاطة بوحدات إضاءة منقسمة، ويمكن أيضا رؤية التصميم الانسيابي من خلال مشاعل الحاجز الأسود، والأعمدة الداكنة.

ظهرت رسومات براءات الاختراع المسربة  لسيارة بي إم دبليو XM الـ SUV متعددة الاستخدامات على شبكة الإنترنت الأسبوع الماضي، مما أعطي فكرة واضحة عن مدى اختلاف سيارة الإنتاج عن النموذج الأولي XM لعام 2021K لكن الصور التجسسية الحديثة تشير إلى أن فريق البحث والتطوير في بي إم دبليو يعمل كالمعتاد، حيث لا يزالون يحتفظون بالتمويه لنماذج الاختبار الأولية قبل الكشف الرسمي عنها الخريف القادم.

كشفت شركة جيب لصناعة السيارات عن سيارتها الكهربائية الجديدة ريكون موديل 2024 والتي ستنضم إلي جيب رانجلر، في محاولة منها لمواجهة المنافسة الشرسة مع فورد برونكو التي سحبت منها الأضواء.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عام، وكانت أطول ملوك المملكة المتحدة خدمة ، حيث حكمت لمدة 70 عام ، حيث ولدت في 21 أبريل لعام 1926 ، وهي الأميرة إليزابيث أميرة يورك ، وقد اعتلت العرش في فبراير عام 1952 وهي في الخامسة والعشرين من عمرها فقط، ويخلفها ملكا للتاج البريطاني الملك تشارلز الثالث .

 

 

 

سيارة أودي موديل المنطقة الجنوبية هيونداي ix35 بيجو دعاء صلاة الاستخارة موديل 2020

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