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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسيه لـ بي إم دبليو XM بعد براءات الاختراع

نموذج اختبار سيارة
نموذج اختبار سيارة بي إم دبليو XM

ظهرت رسومات براءات الاختراع المسربة  لسيارة بي إم دبليو XM الـ SUV متعددة الاستخدامات على شبكة الإنترنت الأسبوع الماضي، مما أعطي فكرة واضحة عن مدى اختلاف سيارة الإنتاج عن النموذج الأولي XM لعام 2021K لكن الصور التجسسية الحديثة تشير إلى أن فريق البحث والتطوير في بي إم دبليو يعمل كالمعتاد، حيث لا يزالون يحتفظون بالتمويه لنماذج الاختبار الأولية قبل الكشف الرسمي عنها الخريف القادم.

نموذج اختبار سيارة بي إم دبليو XM
نموذج اختبار سيارة بي إم دبليو XM

ويعتمد تمويه النموذج المصور علي التمويه النمطي لإخفاء خطوط XM وتفاصيل التصميم، ولكن مع رسومات براءات الاختراع المسربة، فإن التفاصيل التي يمكن رؤيتها تساعد في تكوين صورة لما يخفي تحت هذا التمويه.

تشمل عناصر التصميم الرئيسية علي أنابيب عادم مكدسة رأسيا، وترتيب المصباح المنفصل، وخط التأرجح غير المعتاد الذي يمر عبر الأبواب ويصعد إلى الربع الخلفي ليعكس صدى هوفميستر الشهير في خط النافذة، وشبكة مزدوجة ذات شرائح أفقية عريضة بشكل لا يصدق، ولكنها في الواقع ليست بهذا الطول مقارنة بتلك التي ظهرت في M3 و M4.

نموذج اختبار سيارة بي إم دبليو XM

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الميزات البارزة التي لم التخلي عنها في مرحلة النموذج الأولي هي مقابض الأبواب المثبتة في خط التأرجح الأفقي الذي يمر عبر الأبواب، والمصابيح الخلفية المذهلة في النموذج الأولي، وتحركت الأضواء الخلفية أفقيا عبر الفتحة الخلفية، وارتفعت قليلاً عند اصطدامها بالربع الخلفي، ثم سقطت في خط عمودي باتجاه الجزء الخلفي من العجلة الخلفية.

نموذج اختبار سيارة بي إم دبليو XM


والجدير بالذكر انه سيتم تصنيع أول طراز من سيارة بي أم دبليو  M  قائم بذاته من السيارة الفائقة M1 ذات المحرك الوسطي ​​في مصنع سبارتانبورج التابع للشركة بولاية ساوث كارولينا، وسيصل إلى صالات العرض في نهاية هذا العام، وسيتم تزويد تلك السيارات الأولى بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي ، لينتج قوه مقدارها 644 حصان، وعزم اقصي للدوران يبلغ 800 نيوتن/ متر، وفي أعقابها سيصدر محرك أكثر قوة ينتج 738 حصان، وعزم اقصي للدوران يبلغ 1000 نيوتن /متر.

 


 

سيارة دبليو SUV

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