لمحبي المغامرات ..بي أم دبليو 320 موديل 2018 ..مواصفات وسعر

تعتبر شركة بي أم دبليو إحدى من أشهر شركات السيارات، وبدأت الشركة في العمل عام 1916 وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة في أول الأمر تمكنت من الحصول على مكانة عالية وسط شركات السيارات، بحيث أصبحت هي أولى الشركات في أمريكا، واستطاعت منافسة الشركات الصينية والألمانية، وأصدرت سيارة بي أم دبليو 320i من الفئة الثالثة لعام 2018، وتعد هذه السيارة من النوع السادس من بي أم دبليو 320، وآخر طرازات الفئة الثالثة.

سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

المواصفات الفنية لسيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

تستمد سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018 قوتها من محرك توربيني سعة 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 184 حصان ، وعزم اقصي للدوران 290 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 7.2 ثانية ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 235 كم/ ساعة ، وتستهلك 5.8 لتر لكل 100 كم/ ساعة .

سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

أطوال وأعراض سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

تقدم سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.633مم ، والعرض 1.811مم، والارتفاع 1.441مم ، وطول قاعدة العجلات بالسيارة حوالي 2.810مم .

سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

مواصفات السلامة والأمان في سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

تأتي سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، العناية الفائقة بنظام الأمان من حيث إمكانية سير العجلات على الطرق السريعة دون قلق، مع أنظمة المكابح التي تمنع من الانزلاق، والسيطرة على ثبات السيارة خصوصًا في المطبات والانعطافات، ووسائد هوائية ، وأحزمة أمان أمامية وخلفية ، و مثبت سرعة .

سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

المواصفات الداخلية لسيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

تحتوي مقصورة سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018 علي العديد من المميزات والتجهيزات منها ، مقاعد مزودة بفرش جلدي، مع إمكانية السيطرة عبر كهرباء السيارة على المقاعد الأمامية، والدخول إلى السيارة دون الحاجة إلى المفاتيح، مع وجود مفاتيح كهربائية للتحكم في الموتور، وجهاز خاص بالبيانات وهو iDrive الذي زود بشاشة مقاس 8.8 بوصة والتي تعمل بنظام اللمس مع خاصية إصدار الأوامر الصوتية للتشغيل أو الإغلاق م، ويتاح للمستخدم استعمال نظام الحقن الإلكتروني للوقود بالسيارة، وتشتغل السيارة بأنظمة الإضاءة العالية وخاصة زينون ، وusb ، و مدخل CD، وإمكانية إرفاق كارت ميموري بالنظام الصوتي بالسيارة، أو توصيل السيارة بالهواتف المحمولة عبر البلوتوث، مع وجود مكبرات صوتية يبلغ عددها ستة مكبرات.

سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

المواصفات الخارجية لسيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

تظهر سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018 بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، فوانيس ضباب أمامية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وفتحتين للعادم في الصداد الخلفي ، ومرايات جانبية تعمل بشكل كهربائي ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي أم دبليو وفتحة سقف كهربائية .

سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

سعر سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018

تتوافر سيارة بي أم دبليو 320 موديل 2018 بسعر يبدا من 694 الف جنيه ، ويصل إلي 760 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .