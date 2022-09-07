بي أم دبليو M2 2023 تظهر أثناء اختبارها قبل إصدارها رسميا ..صور

يشهد الشهر المقبل بداية النهاية لسيارات بي أم دبليو M التي تعمل فقط بمحركات الاحتراق الداخلي، وستكون M2 الجديدة كليا الأخيرة من هذا النوع، و هي سيارة كوبيه رياضية تظهر أثناء اختبارها بتحسينات بارزة عديدة.

بي أم دبليو M2

والتقطت العدسات التجسسية صورا جديدة للسيارة التي ستدشن في 11 أكتوبر المقبل، والتي ستباع كموديل 2023، وسيتم تجميع الكوبية الرياضية فقط في المكسيك، ومن المقرر تسليم أول شحنات للعملاء في الربيع المقبل، وسيتم تقديمها بنظام دفع خلفي فقط.

بي أم دبليو M2

وستكون سيارة بي أم دبليو M2 القادمة بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة لعشاق السيارات من خلال الجمع بين محرك M4 وناقل الحركة مع سيارة أصغر حجماً وأخف وزناً، وبالتأكيد لن تحصل على نفس قوة مثيلتها الأكبر، لكنها ستحصل بالتأكيد على إصدارات CS وCSL الأكثر قوة .

تأتي سيارة بي أم دبليو M2 بمآخذ هواء مربع ، كما أنها ستحصل على شبك أمامي جديد مع شرائح أفقية، جنباً إلى جنب مع الترقيات المعتادة التي نتوقعها من سيارة M4.

بي أم دبليو M2

لقد حصلت الفئة الثانية القياسية بالفعل على iDrive 8 لموديل 2023، وكانت النسخ الأولية التي قدمتها بي ام دبليو لاختبارات القيادة المبكرة تحتوي على النظام الترفيهي الأحدث، وستتوافر بثلاثة ألوان أخرى على الأقل منها إصدارات خاصة من الأسود والرمادي والأحمر.

بي أم دبليو M2

والجدير بالذكر انه بعد سيارة بي أم دبليو M2 ستاتي سيارة أخرى بمحرك S58 بحلول نهاية العام، حيث تعمل بي أم دبليو على تكريم CSL 3.0، وستتميز بلمسة كلاسيكية وناقل حركة يدوي، ونظام دفع خلفي ومزيد من القوة.